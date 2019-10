Lezen in Flow 7

De zevende Flow van 2019 ligt in de winkel. Voor deze extra dikke editie vroegen we journalisten en illustratoren: ‘Wat had je graag eerder willen weten in je leven?’ Het resultaat is een nummer vol bijzondere verhalen en illustraties. Rode draad: het levert veel op om met open en nieuwsgierige blik het leven te leren leven.

Zo schrijf journalist Chris Muyres in het openingsverhaal dat hij de dingen het liefst gewoon op zich af laten komen. Hij herkent het verlangen naar de dingen eerder willen weten niet zo. Verder kun je in dit nummer onder andere verwachten:

De natuur als apotheek

Vanwege haar liefde voor planten wilde journalist Jocelyn de Kwant vroeger kruidenvrouwtje worden. Maar ja, het leven liep anders. Nu haalt ze de schade in: “Ik kijk met nieuwe ogen naar de verwaarloosde perkjes in mijn omgeving. Er staat zo veel waardevols.”

Vijf Flow-illustratoren vertellen en tekenen welk inzicht zij graag eerder hadden willen hebben. “Vegetariër zijn, zo moeilijk is het niet.”

Er verschijnen opvallend veel boeken, artikelen en talks over falen en mislukken. Journalist en perfectionist Liddie Austin gaat op onderzoek uit: “Hoe milder je ten opzichte van jezelf kunt zijn, hoe beter je met fouten kunt omgaan.”

Caroline Coehorst fotografeert al jaren interieurs, ook voor Flow. Nu is het de beurt aan haar eigen huis. Hoe liet ze zich bij de inrichting inspireren door de woningen die ze bezocht?

de lessen van wonen in een tiny house. Paper goodies: de extra's bij dit nummer zijn posters, drie papercuts en een los notebook.

