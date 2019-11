Lezen in Flow 8

De achtste Flow van 2019 ligt in de winkel. Het nummer met onze jaarlijkse 365-dagen-kaartjeskalender voor 2020. Daarnaast staat dit nummer in het thema van ‘wakker zijn’: een nieuw, positief activisme waarbij je je bewust bent van wat er niet goed gaat in de wereld, en daar iets mee doet.

Managing editor Jolanda: “In plaats van je te ergeren of je murw te laten slaan door slecht nieuws, kun je ook opkomen voor een ander, je aansluiten bij een mooi initiatief of iets in je manier van leven veranderen. Samen ergens voor gaan staan in plaats van tegenover elkaar staan. Journalist Annemiek Leclaire schrijft erover in dit nummer.”

Verder kun je verwachten:

Je leven anders vormgeven

Minder gaan werken om veel meer in de natuur te zijn – en meer voorbeelden van je eigen leven ‘craften’.

Thee heeft de tijd mee: omdat je moet wachten totdat het is afgekoeld, ga je vanzelf in een lagere versnelling. Bovendien: met thee kan veel meer dan we vermoedden.

Het was maar een kleine club, maar bevlogen waren ze: getalenteerde fotografen als Eva Besnyö, Germaine Krull en Emmy Andriesse. In de jaren twintig en dertig zetten ze de Nederlandse fotografie en film op hun kop.

Met behulp van YouTube een duurzaam huis bouwen: ontwerper Foekje deed het in Rotterdam.

En verder onder andere: hoe je blik verruimen zorgt voor beter contact met anderen, het leven van actrice en uitvinder van wifi Hedy Lamarr, wat een therapeut je kan brengen, en waarom je brein beter leren begrijpen een eerste stap is naar beter leren focussen.

Paper goodies: de extra's bij dit nummer is de 365-dagen-kaartjeskalender 2020, met iedere dag een tip, inzicht of quote.

Flow 8-2019 ligt nu in de winkels en is te bestellen in onze webshop.

