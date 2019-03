Lijstjes maken met de nieuwste Flow Stationery

Lijstjes helpen je om dingen te onthouden en kunnen je hoofd zo lekker leeg maken. We bedachten een stationerylijn met onder meer notebooks waarin je er een hoop kwijt kunt.

We maakten deze stationerylijn samen met de Amerikaanse uitgeverij Workman Publishers en illustrator Sanny van Loon: een set van drie notebooks, tiny pleasure-Sticky Notes en een dagplanner. Op de dagplanner is niet alleen ruimte voor to do-lijstjes, maar ook voor lijstjes met dingen die je wilt laten gaan. Zo kun je jezelf eraan helpen herinneren dat je niet álles hoeft te doen en dat het ook allemaal wat langzamer mag.

De notebooks zijn alle drie verschillend: gelinieerd, geblokt en gestippeld, met als thema’s breathe, create en celebrate. Verder lieten we ze zo leeg mogelijk. Of je nu wilt schrijven, tekenen, een bullet journal wilt bijhouden of lijstjes wilt maken: het kan allemaal.

Houd je net als wij van lijstjes maken? Hier alvast een aantal ideeën.

Fijne-momenten-lijstje

Waar werd je blij van deze week? Waar ben je dankbaar voor? Welke mooie dingen vielen je op? Schrijf ze aan het eind van elke week op in een lijstje en je zult zien dat de mooie dingen je sneller op gaan vallen. Wensenlijstje

Heb jij ook altijd moeite om te bedenken wat je voor je verjaardag aan mensen moet vragen? Houd dan gedurende het jaar een lijstje bij met dingen die je wel zou willen hebben, maar niet zo snel voor jezelf zou kopen. Dat prachtige koffietafelboek of die mooie set potloden, bijvoorbeeld. ‘Nog te lezen en zien’-lijstje

Hier op de Flow-redactie wisselen we constant aanraders uit, en misschien hoor jij het ook dagelijks: “Dit was zo’n prachtig boek,” of: “Die ene Netflix-documentaire is echt het kijken waard!”. Je kunt al deze aanraders in een lijstje bijhouden, zodat je op een vrije dag of tijdens een vakantie altijd iets achter de hand hebt. Mooie-plekken-lijstje

Hetzelfde geldt voor mooie plekjes of fijne koffietentjes. Met alle goede tips van je vrienden, familie en collega’s maak je je eigen tourist guide. Wij vonden dit trouwens zo’n goed idee dat we een reisspecial maakten, vol met aanraders en tips van Flow-creatieven van over de hele wereld.

Deze Flow Stationery is te bestellen in onze webshop.