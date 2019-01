Maandkalender 2019 bij Flow 1

Bij Flow 1 krijg je een kalender op klein formaat cadeau met maandoverzichten. We kozen er illustraties bij van de Japanse Taku Bannai.

“Soms wordt iets nóg mooier dan hoe we het van tevoren hadden bedacht,” zegt managing editor Jolanda Dreijklufft. “Dat had ik met deze kalender. Het formaat (13 x 18 cm) is handig en de illustraties van Taku Bannai vind ik heel rustgevend. Het zijn een beetje minimalistische landschappen en scènes waar je eindeloos naar wilt kijken vanwege de mooie vormen en het kleurgebruik. De kalender ligt op m’n werkplek thuis, en af en toe blader ik erin en droom ik even weg.”

Taku Bannai studeerde grafisch ontwerp aan de Tama Art University in Tokio. Hij werkte een tijdje bij een reclamebureau, maar besloot om verder te gaan als illustrator. Nu maakt hij vooral boekomslagen, posters, illustraties voor tijdschriften en advertenties. Hij werkt digitaal, maar ook veel met paper.

Voor de kalender kozen we dertien collages, samengesteld uit vormen die hij uit gekleurd papier knipte. “Ik houd de vormen simpel en laat graag ruimte leeg, zodat mensen hun eigen beelden kunnen vormen als ze ernaar kijken,” vertelt hij erover. “Als iedereen zich een ander verhaal of ander landschap voorstelt, zou ik daar heel blij mee zijn. Zelf haal ik veel inspiratie uit foto’s en films.”