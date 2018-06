Mevrouw Knot maakte de cover van Flow 4

Omdat we haar botanische stijl zo mooi vinden, vroegen we Milou Curvers (ofwel Mevrouw Knot) of ze de cover van Flow 4 wilde illustreren.

“Het ontwerp heb ik opgebouwd uit losse takjes en blaadjes, zodat ik het later digitaal nog kon aanpassen, want het luistert nauw voor een cover. Ik heb gewerkt met mijn favoriete aquarelverf van Winsor & Newton. Zelf ben ik ook gek op planten, maar helaas heb ik niet van die groene vingers. Hoewel het me laatst zowaar gelukt is een pannenkoekenplantje te stekken.”

Milou is sinds kort fulltime voor haar eigen bedrijf Mevrouw Knot aan het werk. “Dat is best spannend. Maar het geeft me superveel energie. Er komen leuke branding- en illustratieprojecten aan en ik ben bezig met mijn eigen webshop.”

Meer werk van Milou Curvers vind je op haar website.

Fotografie Hanke Arkenbout