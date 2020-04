Nieuw: de Flow tote bag

We worden er zo blij van: katoenen tasjes, ook wel tote bags genoemd. Daarom besloten we er zelf een te maken, met illustraties van Valesca van Waveren.

Je kunt de Flow tote bag gebruiken voor onder meer boodschappen, boeken, cadeautjes en het opbergen van spullen voor bijvoorbeeld een ochtendje zwemmen of wandelen in de natuur. Zelf hebben we altijd graag een (opgevouwen) tote bag in onze rugzak of jaszak, voor onverwachte boodschappen of spullen die we meenemen.

Illustrator Valesca van Waveren liet zich voor de tas inspireren door de quote “All good things are wild and free” van Henry David Thoreau, wat resulteerde in een kleurrijke illustratie met ‘tiny pleasures’ in en uit de natuur: vlinders en herten, een fonkelende sterrenhemel, slow slakken, bloemen, paddenstoelen, slapen in een tentje en een kampvuur.