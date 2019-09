Nieuw: Facebookgroep Flow Paper Lovers

Wij zijn en blijven papierliefhebbers, en die liefde willen we graag delen met de rest van de wereld. We hebben daarom een gloednieuwe Facebookgroep opgezet voor papier en creativiteit: welkom bij Flow Paper Lovers!

In deze groep zullen we dagelijks artikelen, quotes en filmpjes rondom papier en creativiteit delen. Maar we zijn vooral benieuwd naar jullie inbreng: feedback, ideeën, tips en natuurlijk foto’s van wat jullie maken. Deel vooral je enthousiasme voor papier en alles daaromheen (handlettering, tekenen, papercutting, schilderen etc.) en raak met elkaar in gesprek. Daar is de groep juist voor bedoeld.

Zo hoef je je papierliefde niet meer alleen voor jezelf te houden, en kunnen we elkaar laten groeien op het gebied van creativiteit. Maak je geen zorgen, Flow Paper Lovers is een besloten groep, zodat de tips, creaties en vragen die we met elkaar uitwisselen enkel door leden kunnen worden bekeken. We heten je graag welkom.

Word lid van Flow Paper Lovers.

Fotografie Branden Harvey/Unsplash.com