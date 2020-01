Nieuw: inspiratiekaartjes + bakje om in te bewaren

Bij Flow 1 en de komende drie nummers krijg je inspiratiekaartjes cadeau. Bij het eerste nummer van het jaar zit er een doosje bij – die je zelf in elkaar kunt vouwen – waarin je de kaartjes kunt opbergen.

We trappen deze serie af met anti-piekerkaartjes, omdat we soms zo moe worden van dat hoofd vol malende gedachten – overdag of ’s nachts. Hoe stap je uit die piekermodus? Op de kaartjes vind je tips en inzichten die kunnen helpen. En in het eerste nummer vind je het doosje om in elkaar te vouwen. De illustraties zijn van de Amerikaanse Karen Schipper, die opgroeide in Hong Kong.