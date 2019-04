Nieuw in onze shop: The Big Book of Less

In een wereld waarin we constant meer moeten, kan het zo’n verademing zijn om dat even los te laten en tevreden te zijn met minder. Hoe kun je deze filosofie toepassen op je dagelijks leven? Lees er alles over in het nieuwste Flow-boek The Big Book of Less.

Na het grote succes van Het grote boek van minder is er nu een Engelstalige editie. Dit boek, dat we maakten in samenwerking met de Amerikaanse uitgeverij Workman, is nóg dikker en heeft nog meer verhalen over leven met minder.

The Big Book of Less

De vrijheid om los te laten vind je door niet alleen minder spullen om je heen te verzamelen, maar ook door het in je hoofd minder ingewikkeld te maken. Daarmee creëer je ruimte voor meer aandacht, meer focus, meer wijsheid, meer tijd. Meer leven.

We stopten er ook papieren extra’s in zoals een één-gedachte-per-dag-dagboek, een uitvouwbaar tiny house en posters met illustraties die laten zien wat het betekent om minder in plaats van meer te doen.

The Big Book of Less is nu te bestellen in onze webshop.