Nieuwe special: Flow Reizen

Waarom uren op internet zoeken naar dat fijne vakantiehuisje of idyllische hotel als iemand anders dat al voor je heeft gevonden? En dan bedoelen we niet Booking.com of een reisorganisatie, maar mensen in je eigen omgeving. Zo gaan wij sinds kort gewoon naar dezelfde adresjes als onze collega’s. Want tegen een tip van iemand die je kent, kan geen recensie op.

Voor Flow Reizen verzamelden we de favoriete vakantieadresjes van Flow-creatieven over de hele wereld (illustratoren, journalisten, redacteuren, fotografen). Je kunt er tot rust komen en inspiratie opdoen, en ze staan op plekken waar je zelf niet meteen aan zou hebben gedacht. Een zomer zonder zoek-stress, met alleen maar voorpret: het zou met dit boek zomaar eens kunnen gebeuren.

In dit boek vind je:

Zo’n 120 vakantieadresjes van de makers van Flow, in Nederland en de rest van de wereld

Verhalen over: je eigen B&B runnen Het vrije busjesgevoel Alleen op vakantie Langzaam leven in Drenthe Op stap in Seoul En met veel extra’s, zoals stickers, deurhangers en een poster



Flow Reizen ligt nu in de winkel en is te bestellen in onze webshop.