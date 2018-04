Nieuwe special: Make it yourself

We worden zo lekker rustig van zelf maken, en – sorry als het een beetje braaf klinkt – ook eigenlijk wel gelukkig. Natuurlijk zijn de prachtigste handmade spullen te koop in net zo prachtige winkels. En overal ter wereld vind je geweldige ambachtslieden en handige types. Maar toch is er niets leukers en geeft niets meer voldoening dan iets zélf maken. En zo bedachten we een nieuwe special: Flow Make it yourself. Een boek op groot formaat vol zelfmaakprojecten van 26 creatieven van over de hele wereld. Met stap-voor-stap uitleg om zelf aan de slag te gaan: van een kast van sloophout tot een gehaakte tas en van een pop-up tuintje van papier tot een mini-pop met bijpassende outfit.

Ook te zien en te doen in de Flow MIY-special:

Bord beschilderen

Marjolijn Polman, Flow’s beeldcoördinator, laat zien hoe je in acht stappen een mooi bordje beschildert.

Marjolijn Polman, Flow’s beeldcoördinator, laat zien hoe je in acht stappen een mooi bordje beschildert. Patroontjes maken

De Amerikaanse illustrator Leah Goren vertelt hoe je zelf patroontjes kunt maken.

De Amerikaanse illustrator Leah Goren vertelt hoe je zelf patroontjes kunt maken. Pop-up tuin

Leer je eigen pop-up tuin maken met hulp van knipkunst-artiest Geertje Aalders.

Leer je eigen pop-up tuin maken met hulp van knipkunst-artiest Geertje Aalders. Geborduurde sokken

Borduur je eigen sokken in 11 stappen. Uitgelegd door Nienke Landman van het blog Mooi van Draad.

Borduur je eigen sokken in 11 stappen. Uitgelegd door Nienke Landman van het blog Mooi van Draad. Extra: alle patronen die je nodig hebt en veel extra’s en paper goodies zoals gekleurd papier, DIY-labels en –stickers.

De special Flow Make it yourself is te bestellen in onze webshop en ligt nu in de winkel.