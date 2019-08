Bij Flow weten we al heel lang dat iets met je handen maken een goede manier is om je hoofd even uit te zetten en om te vertragen. Met onze nieuwe special Your Keep Calm Daily Craft Book krijg je daarom een jaar lang* elke dag iets om te maken.

365 teken-, fotografie- en invulopdrachten plus uitneembare paper goodies. De prachtige illustraties van Deborah van der Schaaf gaan je zeker inspireren en helpen je op weg. Als het goed is, is je boek dan na een jaar lekker dik en je hoofd wat leger. Benieuwd naar de opdrachten die je vindt in dit boek? Hieronder geven we je een sneak peek.

Aan de slag

Zoek uit wat er vandaag gebeurde in je geboortejaar en schrijf dat op of teken na.

Fotografeer een huisgenoot of buurman/-vrouw en plak je foto in.

Plak een blad van je favoriete plant in.

Maak twee pagina’s uit een fictieve reisgids voor een fictief land. Inclusief een (stads)-plattegrond.

Laat een kaartje met een vrolijk makende boodschap of een tekeningetje achter op een openbaar bankje. Maak een foto en plak in.

*Het hoeft niet in een jaar af hè, je kunt er ook een meerjarenplan van maken. En je kunt beginnen wanneer je wilt.