Op = op: Boeken & films-pakket

We stelden een pakket samen speciaal voor een ontspannende dag vol mooie verhalen: het boeken & films-pakket.

In de Flow-filmbox vind je vijf films, met een flinke dosis retro en een fijn verhaal erin:

Big nigth:

Over de Italiaanse broers Primo en Secondo en hun laatste kans om van hun matig draaiende restaurant een succes te maken.

Bride Flight

Een Nederlandse film over drie vrouwen die in 1956 naar Nieuw Zeeland vliegen om daar een nieuw bestaan op te bouwen.

Amélie

De Franse filmklassieker over de wondere wereld van Amélie Poulain. Een blijmakend filmsprookje!

An education

Net meisje ontmoet foute man. Ook prachtig vormgegeven.

Nowhere Boy

Een film over de jeugd van John Lennon. Ook mooi als je niet veel met de Beatles hebt.

De special Flow boeken & lezen staat vol interviews, reportages en inzichten. Natuurlijk met veel aanraders en andere inspiratie en met papieren extra’s: een notebook, ansichtkaarten en boekenleggers.

In Flow 4 vind je veel interview en reportages, nieuws en recepten. Plus een boeken-notitieschriftje en mini-posters.

In dit pakket:

Flow-special Boeken & lezen

Flow 4 – 2017

Retro filmbox

