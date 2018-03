Omdat Flow tien jaar bestaat, wilden we graag iets speciaals doen. Daarom krijg je de rest van het jaar bij elk nummer een groot notebook met een mini-cursus cadeau. Steeds met een ander thema, zodat je uiteindelijk een mooie serie (levens)lessen hebt. Het thema van het eerste notebook in Flow 2 is ‘schrijven om jezelf beter te leren kennen’.

Journalist en schrijfcoach Wies Enthoven geeft in dit notebook uitleg, tips en opdrachten om te schrijven volgens de methode proprioceptive writing, een soort nieuwe manier van dagboek schrijven. Je kunt het af en toe doen of er een dagelijkse gewoonte van maken. Het uiteindelijke doel is om jezelf beter te leren kennen.

Wat is proprioceptive writing?

Om met de naam te beginnen: proprioception is afgeleid van het Latijnse proprius, dat ‘iemands eigen’ betekent. Als je op deze manier schrijft, word je je bewust van alles wat er aan beelden, gevoelens en ideeën in je hoofd omgaat – een op zichzelf staand denksysteem dat de hele dag doorgaat en waar je normaal gesproken onmogelijk steeds bewust mee bezig kunt zijn. Pas als je heel rustig naar jezelf luistert en opschrijft wat zich allemaal in je hoofd afspeelt, onderzoek je je eigen gedachten. En dan kunnen er ook stemmen (gedachten) naar voren komen die je misschien had weggestopt of was vergeten.

Expert in je eigen leven

Wies ontdekte proprioceptive writing in Amerika. “Ik was er heel enthousiast over, zag bij mezelf en bij andere deelnemers aan workshops die ik volgde, hoe goed dit werkt. Dat het vragen oplost, dat het je mooie en verrassende inzichten geeft. Ik besloot proprioceptive writing naar Nederland te halen en het te combineren met mijn eigen ervaring als docent, schrijver en journalist.”

In de Flow mini-cursus geeft Wies uitgebreide uitleg, een stappenplan en praktische opdrachten om hier alleen of in een schrijfgroepje mee aan de slag te gaan. In het notebook staan ook veel lege pagina’s en tips voor tijdens het schrijven.

Je vindt het notebook als bijlage bij Flow 2-2018.

Wil je een keer live een workshop volgen? Onder de naam Harttaal begeleidt Wies zowel groepen als individuele deelnemers bij deze nieuwe manier van schrijven: Harttaal.nl

Illustraties Ruby Taylor