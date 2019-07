Sneak peek Het Grote Tekenboek

Sommige van onze specials zijn zó leuk dat we ze nog een keer in het zonnetje willen zetten. Deze keer Het Grote stap-voor-stap Tekenboek: een dik boek vol met tekenlessen, paper goodies en creatieve materialen.

We maakten het boek samen met illustratoren van over de hele wereld. Vol how to’s, stap-voor-stap tekenlessen en inspirerende opdrachten. Zo leer je dat tekenen leuk en ontspannend kan zijn wanneer je je niet te veel druk maakt om het eindresultaat. Hieronder krijg je een voorproefje.