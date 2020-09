Twee nieuwe Flow-puzzels vanaf nu verkrijgbaar!

Onze allereerste Flow-puzzel met daarop een illustratie van Valesca van Waveren kwam dit voorjaar uit. Die deed het zo goed, dat we fijn nieuws hebben: niet één, maar twee nieuwe legpuzzels!

De eerste legpuzzel heet ‘Home sweet home’ en is geïllustreerd door de Nederlandse Lotte Dirks. Ze tekende een huisje in het bos. Zo eentje waar we stiekem weleens van dromen, inclusief kippen en wilde bloementuin. We zouden er zo willen wonen.

De tweede puzzel, ‘Let the sun shine in’ is geïllustreerd door de Amerikaanse Anisa Makhoul. Ooit vond ze dat ze niet kon tekenen, daarom is ze maar gewoon heel hard gaan oefenen. Haar tip voor wie ook professioneel illustrator wil worden: “Geef jezelf een opdracht. Ik ontdekte dat als je vijftig keer een kip tekent, er altijd een paar mooi of interessant zijn. En het is een goede manier om je eigen stijl te ontwikkelen.”