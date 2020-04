Valesca van Waveren illustreerde onze nieuwe stationerylijn

Bij Flow bedenken we altijd graag iets nieuws, zoals deze legpuzzel uit de stationery-lijn All Good Things Are Wild & Free. We werken daarvoor met illustratoren van over de hele wereld, deze keer met Valesca van Waveren.

Vorig jaar werd je gevraagd om deze nieuwe stationery-lijn te illustreren. Had je er meteen gevoel en beeld bij?

“Zeker. Mijn eerste reactie was: dit is een droomklus! Alles waar ik van hou, komt erin samen. Behalve illustraties zijn ook mooie patronen een liefde: van het samen­brengen van kleuren, vormen en lijnen tot een mooi geheel, word ik heel gelukkig. Het is extra spannend dat Flow voor deze lijn samenwerkte met Workman Publishing, wat ­betekent dat alles op hetzelfde moment in Amerika te koop is.”

Het thema van deze lijn is All Good Things Are Wild & Free. Herken je jezelf daarin?

“Mijn associaties bij het thema zijn dicht bij jezelf durven blijven, angst overwinnen, uitdagingen aangaan, maar ook op het juiste moment tot rust komen en terugkeren bij jezelf. Je eigen tempo en dat van de natuur zijn steeds in beweging, en het is goed om daarnaar te ­luisteren. De kracht van een tijger, de vrijheid van een vogel, een boom die de tijd neemt tot z’n vruchten rijp zijn, de alertheid van een haas, de traagheid van een slak… alles mag er zijn en wisselt elkaar af.”

Nu ligt jouw eigen stationery-lijn in de winkel. Een gek idee?

“Nou en of! Als kind kon ik me al helemaal verliezen in kantoorboekwinkels waar pennen, gummetjes, schriften, stickervellen, agenda’s en pakpapier uitgestald lagen als heerlijke snoepjes. Misschien ben ik dankzij die lichte ‘stationery-fetisj’ ook wel illustrator geworden.”

De lijn bestaat niet alleen uit paper goodies. Had je bijvoorbeeld ooit ­eerder een legpuzzel ontworpen?

“Nee, dit was de eerste keer. Lekker vol mocht-ie zijn, zodat op elk stukje iets te beleven valt. Dat was voor mij best een ­uitdaging, want ik hou wel van less is more. Maar voor een puzzel gaat dat niet echt op, natuurlijk… Puzzelen doe ik vaak met mijn zoon. Het is niet alleen leuk om samen te doen, maar werkt ook heel ontspannend. Typisch iets ogenschijnlijk onbelangrijks wat echt voldoening geeft als het afkomt.”