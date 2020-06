Het verhaal achter de cover van Flow 5

De cover van Flow 5 is extra bijzonder: voor het eerst vind je dezelfde illustratie op al onze vier edities: de Nederlandse, Engelse, Duitse en Franse.

Met deze illustratie van Octavia Bromell hopen we je het gevoel mee te geven dat we er samen voor staan, in deze corona-tijd. Ook al voelt het soms misschien niet zo: we zijn niet alleen. Want dat is de andere kant… Zo onwerkelijk als de situatie was, zo oprecht en werkelijk waren de gesprekken die we opeens voerden met elkaar.

Filterloos delen en zeggen hoe het echt met je gaat, ons bevalt het eigenlijk wel. We hopen dat het zo blijft de komende weken. Het helpt ons vast door deze rare tijd. En nog meer hopen we dat we het blijven doen als straks alles weer een beetje gewoner is.

Dat dezelfde illustratie op al onze vier edities staan, voelt voor ons extra bijzonder. Want ook bij Flow zijn we op zoek naar nieuwe manieren van werken en een gevoel van verbondenheid creëren. Flow maken we tenslotte het liefste echt samen.

Tanja Reuschling is hoofdredacteur van de Duitse Flow. “Ook in Hamburg maken we Flow nu helemaal vanuit huis. Dat werkt op zich goed: we spreken en zien elkaar regelmatig via Skype, maar natuurlijk missen we het ook om samen te zijn en ideeën uit te wisselen. Al hebben we ook mooie, nieuwe routines ontwikkeld. Bijvoorbeeld als er iemand van het team jarig is: dan komen we op een afstandje samen voor iemands huis en zingen we een verjaardagslied vanuit de tuin of onder het balkon. Of we ontmoeten elkaar tijdens een wandeling en spreken dan dingen door. Al deze persoonlijke ontmoetingen waarderen we nu extra.”

Fotografie Floor van Koert Illustratie Octavia Bromell