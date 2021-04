Video: sneak peek van de Flow Slow Art Route

Écht de tijd nemen voor slechts een paar kunstwerken in een museum. Dat is het idee van de Flow Slow Art Route die je kunt volgen in Museum van de Geest in Haarlem.

Wanneer we eindelijk weer een museum mogen bezoeken, blijft helaas nog steeds afwachten. Om je een voorproefje van onze Flow Slow Art Route te geven, maakten we deze sneak peek-video.

Kom je langs, zodra dat weer kan?

Over de route

De Slow Flow Art Route is een van de audiotours die je kunt volgen in Museum van de Geest. Net als Flow vraagt dit museum in Haarlem aandacht voor het talent en de veerkracht van de geest, en over hoe je kunt zorgen voor je eigen mental health.

Tijdens het lopen van onze route leiden we je in een uurtje langs de Flow-selectie met vijf heel bijzondere kunstwerken, terwijl je onderweg meer hoort over de kunstenaar, het werk en waarom het zo bij Flow past. Deze werken vertellen een verhaal dat we graag met je delen. Zoals dat van illustrator Maaike Hartjes over haar burn-out, en van de bekende Japanse ‘stippenkunstenaar’ Yayoi Kusama, die kunst maakt om haar angsten te overwinnen.

Video Atelier Kok & Bonnier