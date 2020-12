10 inzichten uit de Japanse levenskunst ikigai

Het Japanse eiland Okinawa heeft het hoogste aantal honderdjarigen ter wereld. Dat zit ’m onder meer in hun ikigai, oftewel hun reden van bestaan. In het gelijknamige boek lees je over hoe de inwoners betekenis geven aan hun leven. Hier alvast tien tips.

1. Blijf actief

Een groot deel van de inwoners van Okinawa gaat nooit met pensioen, ze blijven het werk doen dat ze leuk vinden zolang hun gezondheid het toestaat. Want wanneer je stopt met de dingen die je goed kunt, raak je de zin van het leven kwijt. Ook na je pensioen kun je je inzetten voor de wereld.

2. Beperk langdurige stress

Ga lang in bad, houd je bureau en je omgeving schoon en netjes, doe rek- en strekoefeningen en mediteer – in welke vorm maakt niet uit (maar in groepsverband houd je het meestal langer vol).

3. Stop op tijd met eten

Inwoners van Okinawa stoppen met eten zodra ze voelen dat hun maag voor tachtig procent gevuld is. Hun maaltijden zijn rijk aan tofu, zoete aardappel, vis (drie keer per week) en groenten (300 gram per dag). Serveer de maaltijd in meerdere kleine schaaltjes: daardoor eet je minder.

4. Beweeg

Met een paar veranderingen in je dagelijks leven kun je voorkomen dat je de hele dag zit: wandel twintig minuten per dag (loop bijvoorbeeld naar je werk of het station, maak een avondwandelingetje na het eten), neem altijd de trap, speel met huisdieren en kinderen. In Okinawa doen de inwoners niet aan een concrete sport, maar zorgen hun dagelijkse bezigheden ervoor dat ze in beweging blijven – liefst buiten in de natuur.

5. De kracht van Flow

Wanneer je in een flow bent, ben je geconcentreerd op een specifieke taak en laat je je door niets en niemand afleiden. Manieren om in een flow te komen zijn onder meer: kies een doel dat moeilijk genoeg maar niet te moeilijk is, kies duidelijke en concrete doelen en concentreer je op één enkele taak.

6. Zorg voor een sociaal leven

Dorpelingen op Okinawa leiden een rijk sociaal leven dat draait om buurthuizen. Ze vieren veel, zelfs de kleinste dingen. Muziek, zingen, en dansen zijn essentiële onderdelen van het dagelijks leven. “Elke dag praten met de mensen van wie je houdt, dat is het geheim voor een lang leven,” vertelt een van de inwoners van Okinawa.

7. Doe rustig aan

Haast je niet en zeg regelmatig ‘kalm aan’ tegen jezelf. Dat betekent niet dat je niet veel kunt doen, maar wel dat je de dingen een voor een doet – zonder jezelf uit te putten.

8. Wees veerkrachtig

Veerkracht is je vermogen om tegenspoed het hoofd te bieden. Wanneer je veerkrachtig bent, kun je je blijven focussen op datgene wat belangrijk is zonder moedeloos te worden. Je kracht haal je uit je flexibiliteit, uit de kunst je aan te passen aan veranderingen.

9. Maak je geen zorgen

De beste manier om niet angstig te worden, vertelt een van de inwoners van Okinawa, is elke dag naar buiten te gaan en mensen te groeten: “Ik ga naar buiten en zeg: ‘Goedendag!’ en ‘Tot ziens!’. Dan ga ik weer naar binnen en daarna werk ik in mijn moestuin. En ’s middags ontmoet ik mijn vrienden.”

10. Zie de schoonheid in het onvolmaakte

Wabi-sabi leert je de schoonheid te zien van het imperfecte, vergankelijke en veranderende van alles om je heen. Dus in plaats van schoonheid te zoeken in het volmaakte, kun je die juist zoeken in het onvolmaakte, in het onvoltooide. Alleen dat wat onvolmaakt, vluchtig en incompleet is, bezit ware schoonheid: want dan lijkt het op de natuur.

Fotografie Content Pixie/Unsplash.com