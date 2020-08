10 tips: wandelen in Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Een paar keer per week wandelen in de natuur. Voor journalist Karine Hoenderdos (@duindame) is dat gewoon hard nodig – juist als ze druk of onrustig is. Hier geeft ze 10 tips over wandelen in Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Kom met de trein

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland ligt tussen IJmuiden, Zandvoort en Haarlem. De stations Santpoort Noord, Overveen en Zandvoort liggen vlakbij. De NS heeft een prachtige wandeling van vijftien of zestien kilometer uitgestippeld die start op station Santpoort Noord en eindigt op station Overveen. De Kleine Zes

Mensen die op safari in Afrika gaan, willen allemaal de Big Five spotten (luipaard, buffel, olifant, leeuw en neushoorn). In de duinen heb je de ‘small six’, zes pareltjes die typerend zijn voor het duingebied. Ga eens op zoek naar het duinkonijn, de parnassia, de zandhagedis, de duinparelmoervlinder, het duinviooltje en de nachtegaal. Een handjevol

Wildplukkers kunnen hun hart ophalen in de duinen. Je kunt er bijvoorbeeld bramen en duindoorns plukken en eetbare paddenstoelen zoeken. Boswachter Eveline Blok: “Onze huisregel is: pluk niet meer dan een handjevol. Ook de dieren en andere mensen willen graag meegenieten.” Help, een slang!

Soms kun je op een zonnig zandpaadje ineens een prachtig koperkleurige ‘slang’ tegenkomen. Dat is geen slang, maar de hazelworm: een hagedis zonder pootjes, die ongeveer veertig centimeter lang kan worden. Edelweiss van de duinen

De roomwitte parnassia is voor de duinen wat de edelweiss is voor de bergen. Het is misschien wel het mooiste bloempje van de duinen, en behoorlijk zeldzaam. Niet om te plukken, wel om te bewonderen. Ontmoet de grote grazers

Om te voorkomen dat de duinen dichtgroeien, lopen er sinds 2005 grote grazers in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het zijn Schotse hooglanders, wisenten, shetlandpony’s en koniks. In de zomer komen daar nog schapen bij. Vitaminebommetje

In september en oktober kun je de feloranje bessen van de duindoornstruik plukken. Proef maar: ze zijn héél zuur, maar rijk aan vitamine C. Kramsvogels, spreeuwen en lijsters zijn dol op deze bessen. Wat hoor je nou?

Van half oktober tot begin november hoor je een geluid dat lijkt op iets tussen boeren en knorren in. Het is burlen, het geluid dat bronstige mannenherten maken. Dit is echt dé tijd om herten te zien. Eerebegraafplaats

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Veel verzetsstrijders zijn in de oorlog door de bezetters in de duinen gefusilleerd. Op sommige plekken in de duinen vind je gedenkstenen en in Bloemendaal, vlak bij het strand, is er de prachtige Eerebegraafplaats, met onder andere het graf van verzetsstrijder Hannie Schaft. Elke dag geopend tussen negen en vijf uur. Buiten zwemmen

In twee meren van het duingebied kun je het hele jaar door zwemmen. Meest bekend is het Wed, bij de ingang Koevlak. Ook in de kleinere en lieflijke Oosterplas (ingang Bleek en Berg) kun je zwemmen.

Tekst Karine Hoenderdos Fotografie Peter Kisteman/Unsplash.com