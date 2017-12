Het Knusse in Brabant

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. Het Knusse is een vakantiehuisje voor vier in Brabant.

Wat is er zo fijn hier?

In de voormalige schaapskooi van Leenderstrijp vind je tegenwoordig een knus vakantiehuisje waar je met z’n vieren kunt slapen en je hond ook welkom is. Kruip samen bij de houtkachel in de gezellige woonkamer met warme kleuren. Of bij de buitenhaard onder de veranda: vuurtje stoken, dekentje om en in alle rust genieten van het uitzicht over de landerijen.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt maak je zelf in de goed uitgeruste keuken. Je kunt ook een ontbijt in het huisje laten serveren.

Onze tip

Wandel met een gids van de Plattelandsvereniging over het natuurpad van ongeveer vijf kilometer. Een ontdekkingstocht langs beken, sloten, door weilanden en over zandpaden.

Lekker eten

Het dorpje Leenderstrijp ligt niet ver van Eindhoven en Strijp S, een voormalig fabrieksterrein waar nu allerlei leuke bedrijfjes zitten. Schuif aan voor het diner bij Radio Royaal, in de oude machinekamer. Een stoere omgeving voor een Frans-Duits diner.

Vanaf € 410 per midweek

Dorpswoning.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.