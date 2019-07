2 wandelingen van station naar station

Heb je zin om te gaan wandelen, maar zie je een meerdaagse wandeltocht niet meteen zitten? Probeer dan een van deze drie dagtochten uit: ze beginnen en eindigen steeds op een NS-station in Nederland.

Wandeling 1: De Linge

Startpunt: Station Leerdam

Eindpunt: Station Beesd

Afstand: 17 kilometer

Deze wandeling gaat over de dijk langs de schilderachtige Linge en door oude stadjes als Leerdam en Asperen. Ook kom je langs het fort bij Asperen, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met een grote bocht volg je de Molendijk en zo kom je onder andere door het dorpje Acquoy met zijn scheve toren. Tip: in de lente en in oktober zijn de fruitbomen op hun mooist.

Kijk hier voor een uitgebreide routebeschrijving.

Wandeling 2: De Veluwe

Start- en eindpunt: Station Rheden

Afstand: 16 kilometer

Je wandelt onder andere door het romantische oude landgoed De Heurne en langs een schaapskooi. Naar het hoogste punt van de Posbank is het even flink klimmen. Daarna wandel je via de stille Onzalige Bossen, het Asseltbos en langs de heuvelige heidevelden van de Posbank weer terug naar het station. Deze wandeling staat omschreven als ‘best wel een pittig tochtje’.

Kijk hier voor een uitgebreide routebeschrijving

Illustraties Rachel Victoria Hills