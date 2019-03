3 Instagram-accounts voor meer zelfliefde

Op een wiebelige zo zo-dag kan het soms zo fijn zijn om even een oppepper te krijgen. Drie accounts voor wat meer zelfliefde.

Je bent genoeg, is de algemene boodschap van deze accounts. En daarvoor hoef je niet te rennen door het leven en ben je ook niet afhankelijk van de goedkeuring van andere mensen. De boodschap wordt op verschillende manieren gebracht. Met illustraties, maar ook door lange teksten onder selfies of andere foto’s. Dit zijn onze favoriete accounts.

Iedere dag een post met een nieuwe illustratie + boodschap, om je eraan te herinneren dat je goed bent zoals je bent en dat je niet hoeft te veranderen voor een ander. Stories vind je niet zo snel bij dit account, maar met de dagelijkse motivatie die ze je kant op sturen, mis je die ook niet.

De Amerikaanse illustrator Mary Purdie plaatst dagelijks nieuw werk met een positieve boodschap. Onder haar posts vind je vaak een persoonlijk tekstje. Zo vertelt ze open over de periode waarin ze borstkanker had en hoe ze dat heeft ervaren.

Amber Rae schreef een eigen boek (Choose wonder over worry) en schrijft op Instagram over emoties en hoe je daarmee om kunt gaan. Ze staat bekend om haar creatieve ‘grafieken’ over gedachten en gevoelens en plaatst regelmatig persoonlijke stukjes.