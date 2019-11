Zo maak je de 366 dagen-kaartjeskalender

Ook dit jaar zit-ie bij Flow 8: de 366 dagen-kaartjeskalender, in een los boekje. Vol inzichten en mooie zinnen, tips en weetjes. Om uit te scheuren, op volgorde te leggen en op te hangen.

Het hele jaar werken we eraan: we zoeken thema’s en ideeën voor de kaartjes, verzamelen uitspraken en denken na over kleuren en beelden. En nu is-ie er: de nieuwe 366 dagen Flow-kalender met quotes, natuurweetjes, vragen aan jezelf, Instagram- en podcasttips, mindfulnessoefeningen en nog veel meer. Met kleurrijke illustraties van Hadas Hayun.

Het in elkaar zetten is een heerlijk, gedachteloos klusje waarbij je even met je handen bezig bent. We leggen uit hoe het moet, zodat het in één keer goed gaat.

Zo maak je de kaartjeskalender:

Haal de bewaarring op bij Dille & Kamille met het bijbehorende kaartje (je vindt ‘m tussen 7 en 8 juli)*. Als je dat niet wilt, kun je natuurlijk ook gewoon een touwtje door de gaatjes halen. Scheur alle kaartjes los. Het helpt om eerst de scheurranden om te vouwen, dan gaat het makkelijker. Druk meteen ook alle perforatiegaatjes uit de kaartjes. Sorteer de kaartjes en leg ze op volgorde. Het eerste kaartje op de stapel is 1 januari en de laatste 1 juli. De andere helft van het jaar staat op de achterkant van de kaartjes. Doe de ring of het touwtje erdoorheen en je kaartjeskalender is klaar. Je kunt ‘m nu ophangen in de gang, het toilet of bij je werkplek.

*Met het kaartje ontvang je één bewaarring bij Dille & Kamille. Kijk op Dille-kamille.nl voor een winkel in de buurt. De actie is geldig t/m 26 januari 2020, zolang de voorraad strekt.

Een paar voorbeelden van de zinnetjes en tips dit jaar:

“Prutsen is de meest onderschatte fase van een creatief proces.”

Heb je veel planten opgekweekt op je vensterbank? Ruilen kan via Permies.nl. Je vindt er soms ook bijzondere soorten, zoals een Tibetaanse komkommerplant of zakje aardpeerknollen.

5 x je houvast vinden: Zoek informatie over wat je zorgen baart. Kijk naar wat je wél kunt beïnvloeden en breng dat in praktijk. Stel vast wat voor jou betekenis heeft en leef daarnaar. Zoek de verbinding, ook met mensen met wie je van mening verschilt. Blijft (bewust) ademhalen.

“Gras groeit niet door eraan te trekken.”

Deze en nog 362 andere tips, quotes, weetjes en oefeningen vind je in de 366 dagen-kaartjeskalender bij Flow 8, nu te koop in de winkel en in onze webshop.