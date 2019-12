3x boeken over activisme

Wakker zijn in de wereld van nu: het maakt soms onrustig, maar inspireert ook om jezelf een beetje opnieuw uit te vinden. Activisme hoeft niet groots te zijn – ook met kleine stapjes kun je de wereld veranderen. Deze drie boeken vertellen er meer over.

An Kramer schrijft hier over een economie waar winst niet meer centraal staat, maar de bijdrage die de economie kan leveren aan de maatschappij: de betekeniseconomie. In dit boek lees je hoe jij door makkelijk uitvoerbare opdrachten op een simpele en snelle manier impact kan hebben in jouw organisatie.

Sociaal wetenschapper Arthur C. Brooks pleit voor een samenleving waarin we geen succes proberen te halen ten koste van anderen, maar mét anderen. Hij denkt dat we leven in een ‘cultuur van minachting’: we zien de mensen die het niet met ons eens zijn snel als fout, of zelfs dom en waardeloos. Tijd om dat te veranderen.

De wereld veranderen hoeft niet heel groots en in één keer, vindt journalist John-Paul Flintoff. Splits je doelen op in stukjes en verbeter de wereld in kleine stapjes.

In Flow 8 schrijft journalist Annemiek Leclaire over idealisme en hoe je het zelf in je dagelijks leven kunt integreren.

Fotografie Jackson David/Unsplash.com