3x liefde voor kiwi’s

Ze zijn gewoon lekker, en dat ze gezond zijn (met vitamine B, C en E én vezels) is mooi meegenomen. Maar dit zijn voor ons de echte drie redenen waarom we bij Flow gek zijn op kiwi’s.

Mindful moment Van het eten van een kiwi kun je heel makkelijk een soort rustmomentje maken. Je hapt ‘m net wat minder makkelijk onderweg of snel tussendoor weg, zoals je dat met een appel of banaan doet. Alhoewel, je kunt hem prima eten met schil, waar extra veel vitamines en vezels in zitten. Maar er even voor gaan zitten vinden wij stiekem juist heel positief: dat zorgt voor een mooie kans op een mindful oplaadmoment voor jezelf. Kunstzinnig Heb je een kiwi wel eens goed bekeken? Hoe bijzonder eigenlijk, de kleuren en patronen van zo’n doormidden gesneden groene vrucht. Gebruik die vormen en kleuren eens als inspiratie voor tekeningen of een ander kunstwerk. In een sapje In zelfgemaakte sapjes, toetjes en ijsjes doet-ie het goed. In een fruitsalade, door de yoghurt of op pannenkoeken trouwens ook. Kook- en bakliefhebbers kunnen er dus alle kanten mee op. Pureren, in plakjes: het kan allemaal. Al blijft uitlepelen onze persoonlijke favoriet.

Fotografie Kabir Kotwal/Unsplash