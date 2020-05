4 vragen aan vegan kok en yogadocent Karo Tak

Vegan kok Karo Tak (40) maakt veganistische kaas en organiseert ‘vegan food, jivamukti yoga & activism’ weekenden, en is ook nog yogadocent bij United Yoga Amsterdam. In Flow 4 vertelt ze hierover.

Wat is je drijfveer?

“Mijn motto is: als je mensen wilt laten voelen hoe fijn het is om veganistisch te leven, moet je ze een vegan brownie geven. Ik heb tien jaar in Australië gewoond en daar als kok op een schip bij Sea Shepherd gewerkt. Ik heb de zee rood zien kleuren van het bloed. Wat was ik boos. Ik voerde daarom actie tegen het jagen in de bossen en tegen fabrieks-veeteelt.

Maar de afgelopen jaren heb ik gemerkt dat het fijner is om het om te draaien. Compassie heeft meer impact. Als ik mensen laat proeven hoe lekker veganistisch eten is, komen we eerder tot een gesprek. En als ik dan ook nog een zaadje kan planten waardoor iemand het plantaardige pad op gaat, is het helemaal super natuurlijk.”

Hoe ben je in Lissabon beland?

“Ik werd verliefd op een Portugees. Miguel en ik hebben elkaar leren kennen via Skype, toen ik zijn T-shirts met vegan-slogans verkocht in Sydney. Nu, na vijf jaar, ben ik wel toe aan iets nieuws. Dus over een paar maanden verhuizen we naar Amsterdam. Mijn veganistische kaas blijf ik gewoon maken.

De recepten heb ik in 2011 in Australië ontwikkeld. Dat was een enorme zoektocht; fermenteren is pure scheikunde. Maar uiteindelijk zijn ze erg lekker geworden. Ik verkocht ze onder andere in het veganistische café dat ik hier in Lissabon runde met een vriendin. Afgelopen lente zijn we daarmee gestopt. Ik merkte dat ik blijer werd van yogales geven.”

Waarom?

“Het harde, fysieke werk in de keuken en de continue stress over of alle leveringen wel op tijd binnenkwamen, braken me op. Sinds ik weg ben uit de horeca, kan ik weer slapen. Heerlijk. Ik gun iedereen een stressvrij leven. Ik geef nu zeven jaar yoga volgens de jivamukti-methode.

Die is uitgevonden in de jaren tachtig in New York en dierenactivisme maakt er een belangrijk deel van uit. Dat draag ik ook uit: wees je bewust van álles in de wereld om je heen. Dus niet alleen van de mensen. Die hint geef ik subtiel: ‘Het is nog niet zo simpel om een dier te zijn, hè?’ zeg ik bijvoorbeeld als we tijdens de les de schildpad- of dolfijnhouding aannemen.”

Heeft yoga je veranderd?

“Ja, voor mij was het een eyeopener. Yoga heeft me rustiger gemaakt. Alleen door zelf gezond en gelukkig te leven, kan ik een ander inspireren.”

