4x stilteplekken in Nederland en België

In Parijs zag ze zo veel moois, maar thuis in Amsterdam laat journalist Eva Loesberg zich afleiden door het rumoer en de drukte. Op zoek naar rust in eigen stad krijgt ze meer oog voor de schoonheid bij haar om de hoek. 4x stilteplekken in eigen land.

Stiltewandelingen Utrecht

De Utrechtse stiltewandelingen is een project samengesteld door de Gemeente Utrecht, Stichtingen Klank, Plu en Milieucentrum Utrecht. In elke Utrechtse wijk vind je een wandeling, zodat je kunt genieten van de stilte om je heen.

Bekijk de wandelingen hier.

Stadsklooster Haarlem

Via Stadsklooster Haarlem kun je elke doordeweekse ochtend een ­stiltemeditatie bijwonen. Om op je eigen manier na te denken over jezelf en de zin van het leven, op plekken die daarvoor bedoeld waren.

Meer informatie vind je hier.

Luwtekaarten België

Luwteplekken zijn openbare plekken in de stad waar je even heen kunt gaan om rust op te zoeken en afstand te nemen van de dagelijkse drukte en het ritme van de stad.

Bekijk de luwteplekken van Mechelen hier.

Vind de rust in Gent hier.

Stilteplekken in Antwerpen

Via de Antwerp Museum App, vind je stilteplekken in Antwerpen zoals de botanische tuin en het Nachtegalenpark. De app laat als persoonlijke gids ook wandelroutes zien door de stad.

Download de app hier.

In dit blog delen we stilteoefeningen voor meer rust en stilte in je hoofd.

Tekst Eva Loesberg Fotografie Jesse Vermeulen/Unsplash.com