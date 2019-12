4x theetips

Volgens theesommelier Linda Appelman heeft thee de tijd mee. Onder de naam Mevrouw Cha (thee in Mandarijn) importeert en verkoopt ze losse thee, en organiseert ze proeverijen in haar theekamer. Vier van haar theetips.

Gebruik glazen theepotten en kopjes, die beïnvloeden de smaak het minst.

Voor losse thee heb je geen zeefje, thee-ei of filter nodig. Liggen de blaadjes op de bodem, dan is de thee getrokken.

Droog ’s zomers verse takjes verveine of citroenverbena, zodat je ’s winters een voorraadje hebt. Goed voor de spijsvertering, dus fijn voor in de avond.

Laat thee 10 tot 15 minuten trekken, pas dan komen werkzame stoffen als antioxidanten eruit.

Tekst Eveline Stoel Fotografie Nahuel Hawkes/Unsplash.com