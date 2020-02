5 quotes van Michelle Obama

Ze groeide op in een betrekkelijk arm gezin en vocht haar weg naar de top. 5 inspirerende quotes van voormalig first lady en zakenvrouw Michelle Obama.

In haar autobiografie Mijn verhaal – Becoming beschrijft Michelle Obama mooi hoe ze is geworden wie ze nu is. Hoe ze als jong meisje opgroeide in het zuiden van Chicago, daarna terechtkwam op de witte Ivy League-opleiding Harvard en tachtigurige werkweken maakte als ambitieuze jurist. En hoe ze uiteindelijk haar plek moest vinden als first lady, waarbij elke handeling onder een vergrootglas werd gelegd. Elke rol leerde haar meer over zichzelf en wat ze belangrijk vindt.

‘Becoming me’, ‘Becoming us’, ‘Becoming more’: zo heten de drie delen in het boek. Heel toepasselijk, want als je echt weet wie je bent en wat je drijft, kun je méér worden. In het laatste hoofdstuk schrijft Michelle: ‘Het gaat niet om waar je jezelf uiteindelijk aantreft. Er zit macht in jezelf toestaan gekend en gehoord te worden, in het bezit van je eigen unieke verhaal, in het gebruiken van je eigen authentieke stem.’

De inspirerende quotes van Michelle Obama

“You can’t make decisions based on fear and the possibility of what might happen.”

“If you don’t get out there and define yourself, you’ll be quickly and inaccurately defined by others.”

“Your story is what you have, what you will always have. It is something to own.”

“At fifty-four, I am still in progress, and I hope that I always will be.”

“People who are truly strong lift others up. People who are truly powerful bring others together.”

