Hoe geef je een beetje vrolijk richting aan je leven als je geen idee hebt hoe de toekomst eruitziet? 5 tips om je weg te vinden in een onzeker jaar.

Antropologen noemen een periode van ‘niet-weten’ ‘liminaal’. Het woord komt van het Latijnse woord voor ‘drempel,’ en duidt een tussenfase aan. Wie op de drempel staat, is niet binnen en niet buiten; metaforisch markeert het een overgang tussen de ene staat en de volgende. Zoals bij een zwangerschap, de fase tussen adolescent zijn en volwassen, of als je werkzoekend bent.

Om het leven in dat niemandsland te vergemakkelijken hebben culturen over de hele wereld daar rituelen voor bedacht. ‘In limbo zijn’ zoals zo’n grenszone ook wel heet, kan namelijk angstig en onzeker maken. De gevolgen van die onzekerheid vertalen zich als spanning- en angstklachten. António Guterres, secretaris- generaal van de Verenigde Naties, waarschuwde in mei 2020 in het Amerikaanse blad Time voor de fragiliteit die ‘uncertainty and fear for the future’ kon meebrengen. Mensen die het toch al moeilijk hadden, kregen daardoor een extra duw, stelde hij. Gelukkig zijn er manieren om vastigheid te vinden in dit nieuwe jaar.

Tips voor meer vastigheid in een onzeker jaar

Koester de spontaniteit Volg je hartsverlangen: waar is het je nu echt om te doen in het leven? Doe iets voor een ander, weinig is zo leuk als een ‘random act of kindness’. Maak een lijst met ‘verheug-dingen’. Ontwikkel drie nieuwe rituelen speciaal voor onzekere drempelfases: eentje voor jezelf alleen, en twee om met anderen te doen.

Tekst Annemiek Leclaire Fotografie Daiga Ellaby/Unsplash.com