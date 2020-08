5 tips voor vogels kijken in je eigen tuin

Hoe fijn moet het zijn om hoog door de lucht te zwieren… In Flow 6 mijmert en vliegt de Britse journalist Julia Wills door de tijd op zoek naar de betekenis van vogels in ons leven – en waarom ze ons zo betoveren. Hier geeft ze vijf tips voor vogels kijken in je eigen tuin.

In de zomer hebben moedervogels hun vleugels vol aan hun peuterkuikens. Of je nu een grote tuin of een klein balkonnetje hebt, je kunt ze helpen door voor voedsel, beschutting en water te zorgen. Kies kant-en-klare vogelvoermixen van bijvoorbeeld Vivara.nl of via de webshop van Vogelbescherming Nederland. Deze uitgebalanceerde mixen bevatten per seizoen alles wat vogels nodig hebben. Gedroogde meelwormen zijn voedzaam voor babyvogels in de groei. Let er bij het plaatsen van voederhuisjes en het strooien van zaad wel op dat vogels rondom goed zicht hebben en zich makkelijk kunnen verbergen of wegvliegen als bijvoorbeeld de kat van de buren in aantocht is. Denk ook aan vogelvriendelijke beplanting. Lavendel en zonnebloemen produceren zaden die vogels lekker vinden, tijm en het maarts viooltje trekken insecten aan en de dagkoekoeksbloem biedt beschutting. Zorg voor een ondiepe schotel met vers water waar vogels in kunnen drinken en badderen (maar niet in kunnen verdrinken). Zo’n bad is niet alleen fijn voor de vogels, maar biedt ook de kans om van een afstandje toe te kijken hoe roodborstjes, merels, mussen en pimpelmezen een duik nemen.

Tekst Julia Wills Fotografie Lachlan Gowen/Unsplash.com