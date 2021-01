5x quotes van psychotherapeut Philippa Perry

Na lang niet te weten wat haar pad was, maakte een carrièreswitch rond haar veertigste Philippa Perry tot een van de bekendste psychotherapeuten van Engeland, mét een eigen rubriek in het magazine Red. 5 quotes van haar hand.

“Ik ben niet erg carrièregericht, en dat zeg ik niet omdat ik een vrouw ben of vanwege de manier waarop ik ben opgevoed. Ik houd me gewoon graag bezig met dingen waarin ik geïnteresseerd ben. Ik denk dat je drie hobby’s nodig hebt: eentje waarmee je geld verdient, eentje waar je fit van wordt en eentje die je voorziet van gezelschap. Dat is hoe ik mijn werk zo’n beetje zie: als een van mijn hobby’s.

Sommige therapeuten kunnen alle trauma’s waarover ze horen in hun spreekkamer heel goed van zich laten afglijden. Ik ben daar minder sterk in. Daarom ben ik waarschijnlijk ook geen fulltime psychotherapeut. Ik begon steeds meer tegen mijn praktijk op te zien. Ik vond het leuk als ik er was en ik hield – en hou – van psychotherapie, maar ik begon er tegenop te zien.

Steeds vaker vroeg ik me af: naar welke pijn ga ik vandaag luisteren en met welke pijn ga ik aan het einde van de dag naar huis? Want het raakte me. Het raakt me nog steeds. Maar uiteindelijk was de angst voor het werk altijd erger dan het werk zelf, want dat voelde doorgaans als heel waardevol.”

“It may help to remember when you receive a complaint that it is only nominally about you; it is really information about the person making the complaint.” “If I do not keep on testing my limits, my comfort-zone shrinks back. Challenges that had seemed comfortable one year took courage to achieve the next. I do not want to get into that position again, so onwards and outwards.” “Extremes appear not to be the best way forward for sanity. I say make a mark, put a foot onto the path, see (and feel and think) how it lands; and then you can make a good guess about where to put the next foot.” “Change happens, if it needs to, when we become aware of what we are, not when we try to become what we are not.” “Quite often, when we think we are listening, all we are doing is waiting for a gap for an opportunity to speak back; we use our energy to compose our responses or our reply rather than to try to understand what the other person is trying to communicate.”

