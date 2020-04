8 ingrediënten voor mooie herinneringen

Als kind ging journalist Roos van Hennekeler na school altijd naar Artis en eindigde elke dag met ijs. Hoe kan het dat herinneringen vaak positief zijn?

Roos: “Ik kan me geen enkele saaie dag herinneren – en vrijwel geen regen. Maar aangezien deze zonovergoten jeugd zich afspeelde in een land waar het gemiddeld twintig dagen per maand regent, is wantrouwen hier op zijn plek. In werkelijkheid duurden mijn zomervakanties zes weken en gingen we elk jaar één keer op schoolreisje. De rest van mijn leven bestond voornamelijk uit saaie schooldagen, en aan mijn ouders vragen of ik bij mijn vriendin Robin mocht logeren en waarom niet.”

Hoe zit dat?

Volgens Meik Wiking in haar boek De kunst van herinneringen maken (Lev.) zijn dit de acht ingrediënten voor mooie herinneringen:

Benut de kracht van eerste keren. Zoek nieuwe ervaringen op en creëer uitzonderlijke dagen. Investeer in aandacht. Behandel je gelukkige momenten zoals je je date zou behandelen. Maak het multi-zintuiglijk: herinneringen kunnen ook geluiden, geuren, aanrakingen en smaken bevatten. Maak memorabele momenten. Zorg dat belangrijke gebeurtenissen je bijblijven. Gebruik de emotiemarkeerstift. Zorg voor een adrenalinekick. Gebruik verhalen om het vergeten voor te blijven en deel die verhalen: ‘Weet je nog toen we…?’ Leg hoogtepunten en knelpunten vast. Mijlpalen zijn gedenkwaardig, maar het gevecht dat je levert om er een te bereiken is onvergetelijk. Besteed je herinneringen uit aan pen en papier, aan foto’s, geluidsopnames en verzamelingen.