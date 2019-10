8 aandachtspunten voor je digitale leven

De wereld zit in een digitale en technologische stroomversnelling. Dit zijn acht dingen waarover kinderen (en volwassenen) zouden moeten leren om sterk in hun schoenen te staan in de digitale wereld.

In Flow 6 staat een verhaal van journalist Jocelyn de Kwant over ‘soft skills’. Omdat de digitale wereld het steeds meer over begint te nemen, worden juist de soft skills van mensen belangrijker: creativiteit, flexibiliteit en empathie. Toch is het daarnaast handig als je ook online je weg weet te vinden. Deze acht punten helpen je om goed na te denken over je digitale leven.

Digital identity: hoe bouw je offline en online een identiteit met integriteit, en hoe gebruik je die?

Screentime management: hoe regel je je schermtijd, verlies je jezelf niet in social media en houd je balans tussen offline en online?

Cyberbullying: over pesten en gepest worden. Maar ook: hoe praat je tegen elkaar met respect en empathie?

Cyber security: hoe bescherm je je gegevens, en hoe ga je om met wachtwoorden?

Digital empathy: hoe ga je om met je eigen gevoelens en die van anderen als je elkaar niet ziet?

Critical thinking: hoe onderscheid je nepnieuws van echt nieuws, hoe zie je wie je kunt vertrouwen en wie niet?

Digital footprint: wat laat je online achter en hoe kan dat effect hebben op je echte leven?

wat laat je online achter en hoe kan dat effect hebben op je echte leven? Privacy management: wat betekent privacy, wat zijn je rechten en hoe bescherm je die?

Tekst Jocelyn de Kwant  Fotografie Mink Mingle/Unsplash.com

