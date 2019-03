Aan tafel met buurtgenoten

Hoe leer je mensen uit je straat of buurt kennen als je ze niet zo snel spontaan in de voortuin spreekt? Door samen te eten bijvoorbeeld.

Via de app Meals Unite kun je aanschuiven bij tafels bij jou in de omgeving of zelf koken voor buurtgenoten. Je kunt bijvoorbeeld ook een brunch maken voor een klein groepje, of aangeven dat het je leuk lijkt om met andere ondernemers ervaringen uit te wisselen.

Benieuwd geworden? Neem dan een kijkje op Mealsunite.com.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie Maddi Bazzocco/Unsplash.com