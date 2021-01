Achter de schermen bij Flow 1

Wil je weer wegdromen bij een nieuwe Flow? Dat kan, want Flow 1 is nu verkrijgbaar en we nemen je mee met een kijkje achter de schermen. Journalist Jocelyn probeert een nieuwe manier voor het drogen van bloemen uit. En journalist Karine interviewt een kluizenaar.

De comeback van droogbloemen

Jocelyn de Kwant schreef het verhaal over de comback van droogbloemen: “Ik droog al jaren bloemen door ze te pletten in opschrijfboekjes. Tijdens het schrijven van dit verhaal ben ik het ook op de manier van bloemstylisten Bex Partridge en Anne van Midden gaan proberen: door ze op z’n kop aan de muur te hangen.

Mijn collega en ik knipten een paar bloemen uit de bloementuin op onze werkplek, en hingen ze te drogen in het café. Een takje boerenwormkruid, een hortensia met een bloemhoofd in de vorm van een hart, een tak met feloranje besjes. We gingen even zitten om ernaar te kijken – en waren op slag een stuk vrolijker dan hoe we de dag waren begonnen. “Het is gewoon een muurtje geluk!” merkte mijn collega op, en zo was het precies.”

Kluizenaarsleven

Karine Hoenderdos: “Kluizenaars hebben me altijd gefascineerd. Hoe is het om écht helemaal alleen te zijn, soms jarenlang? Voor het verhaal Domweg gelukkig in je eentje wilde ik dan ook per se een kluizenaar interviewen. Ik zocht en vond Benoît Standaert, een monnik die acht jaar alleen heeft gewoond. Hij wilde mee- werken, maar wel op z’n ‘kluizenaars’: per e-mail. Op mijn vragen kreeg ik prachtig geformuleerd en doordacht proza terug. Zo kreeg ik een glimp te zien van het kluizenaarsleven – en vooral van de tijdloze rust daarin.”

Wandelen

Monica Garwood maakte de illustraties bij het openingsverhaal over je weg vinden in niet-weten op. Hoe gaat zij om met een onzekere toekomst? “Omdat ik in Californië woon, kan ik het hele jaar door wandelen: er is niets wat mijn hoofd zo leeg maakt als dat. Wanneer het mooi weer is, werk ik graag buiten op mijn binnenplaats met uitzicht op mijn groentetuin en de platanen. Buiten in de natuur zijn, wandelen met mijn hond, praten met mijn vrienden en familie: dat is wat me gelukkig maakt.”

