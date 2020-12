Achter de schermen bij Flow 10

Wil je weer wegdromen bij een nieuwe Flow? Dat kan, want Flow 10 is nu verkrijgbaar en we nemen je mee met een kijkje achter de schermen. Vormgever Petra vertelt over de kaartjeskalender. En hoe speurt eindredacteur Ellen steeds die lekkere recepten op?

Gun jezelf een ander verhaal

Xuan Loc Xuan uit Ho Chi Minhstad maakte de illustraties bij het openingsverhaal in dit nummer. “Mijn naam betekent ‘lenteknop’: ik ben in de lente geboren, in een dorp in het zuiden van Vietnam. Het werk dat ik maak, heeft vaak iets melancholisch. Het leven vind ik best vaak zwaar, soms ervaar ik dan zelfs tekenen als een last. Maar ik blijf tegen dat zware gevoel vechten: mijn liefde voor kunst sleept me er steeds doorheen.”

Het recept: bloemenkoekjes

Eindredacteur Ellen Nij Bijvank stelt voor elk nummer de rubriek Het Recept samen. Soms is het daarbij een uitdaging om een kookboekenschrijver te pakken te krijgen – zoals Jennifer Hart-Smith voor deze Flow.

“Na meerdere mailtjes en hulp van de Nederlandse én Franse uitgever, was met een simpel berichtje via Instagram het contact toch opeens gelegd. Zo leuk om vervolgens het verhaal achter een recept te horen, en een inkijkje te krijgen in hoe een kookboek wordt gemaakt. Door het maken van deze rubriek ben ik helemaal ondergedompeld in de culinaire wereld. Van kookboeken krijg ik nooit genoeg, mijn kasten puilen dan ook uit. En stiekem hoop ik dat ooit mijn eigen kookboek ertussen zal staan. Het idee is er al, nu nog ‘even’ doen.”

Kunst kan helpen je oordeel uit te stellen

Senior vormgever Petra Kroon zorgde ervoor dat alle teksten en illustraties op de goede plek staan in

de kaartjeskalender die je als extra bij deze Flow vindt. “De kaartjeskalender is een enorme klus, maar ontzettend leuk omdat het even wat anders is dan mijn normale werk voor Flow. Steeds wanneer ik eraan werkte – wekenlang een dag in de week – werd ik vrolijk van de felgekleurde illustraties van Ruby Taylor. Daar haalde ik ook vaak kleine onderdelen uit om door de kalender te strooien, zoals bloemen

en gekleurde vegen.”