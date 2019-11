Activisme op één zetten

Sjaak (pseudoniem, 20) studeert aan de Hogeschool voor de Kunsten. Ze stopte met haar bijbaan om samen met leeftijdsgenoten actie te kunnen voeren tegen onder andere de woningnood in Amsterdam. Ze vertelt over haar activisme.

“We wisten het natuurlijk al, maar toen mijn vrienden en ik tijdens onze studies een woonplek nodig hadden, bleek pas echt hoe onmogelijk het is om een betaalbare woning te vinden. Onze kraakgemeenschap is geboren uit de noodzaak om te wonen, maar onze missie is meer dan dat. We willen Amsterdam laten zijn, met ruimte voor vrijplaatsen en culturele instellingen.

We kraken en demonstreren, en elke woensdagavond organiseren we de volkskeuken, waarbij we vegetarisch koken. Iedereen kan voor een klein bedrag komen eten en met elkaar in gesprek gaan. Hiermee willen we andere mensen laten zien: zo kan wonen en leven ook. Het voelt goed om oprecht iets te geven en te merken dat je samen iets kunt neerzetten.”

“Mijn studie DesignLab kost veel tijd, ook mentaal. In het eerste jaar leefde ik in verschillende sociale werelden: de community van de academie, mijn kraakvrienden, mijn collega’s uit het koffiehuis. Terwijl één sociale wereld eigenlijk al genoeg is.

De eerste beoordeling die ik kreeg op school was niet best. Mijn bijbaan heb ik toen opgeofferd en daarom moet ik nu geld lenen. Maar tijd voor activisme vind ik belangrijker dan spullen. Om meer rust te hebben, woon ik even met een paar vrienden in het huis van een familielid, in plaats van in het kraakpand. Ik merk direct verschil op school.

Volgens mij is het een golfbeweging: op bepaalde momenten komt wat je belangrijk vindt weer bij elkaar, en kun je daar tijd en energie in steken. Ik hoop altijd te kunnen kiezen voor een leven waar ik voldoening uit haal. Door mooie dingen te maken en door actie te voeren.”

Tekst Ilse Savenije Fotografie Tucker Good/Unsplash.com