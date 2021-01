Alleen leven: Benoît leefde acht jaar als kluizenaar

Benoît Standaert is monnik en leefde acht jaar als kluizenaar. Hij schreef een boekje met veel mooie gedachten, Leven als een kluizenaar. Vier vragen over alleen leven.

U schrijft dat “kluizen” voor u een vorm is van stil zijn, van afdalen tot de elementaire vormen van het bewustzijn. Dat het een gevoel geeft van léven. Waarom komt dat gevoel pas goed naar voren bij alleen zijn, en bij stil zijn?

Stil zijn in afzondering, stil tot het onbeweeglijke toe, brengt een mens tot een ander bewustzijn. Ik begin helder te zien, steeds meer. Een woenstijnvader zei: ‘Kom naar de woestijn met uw glas water. In dat water is veel zand terecht gekomen. In de wereld met de drukte en de zorgen, blijft u roeren in uw glas. Stop hier en nu verder te roeren. Laat het zand bezinken. De donkere brei zal steeds helderder worden. U zult klaar zien tot op de bodem van het glas en de korreltjes zand één voor één kunnen onderkennen’. Dat is het kostbare begin van een leven ‘in de woestijn’.

U hield als kluizenaar een dagboek bij. Wat is het louterend effect van schrijven?

Schrijven kristalliseert het moment dat we beleven. In een dagboek mijmeren we verder op de allereerste indrukken van de nieuwe dag, na gewaakt te hebben met psalmwoorden. Al mijmerend gaan horizonten open, en het denken brengt een mens tot nadenken en danken. De dankbaarheid is vaak de eindnoot van zulke dagboeknotities. Ik kom er soms op terug, verzamel bijvoorbeeld eens per maand de losse stukken. Dan zie ik de constanten, die als refreinen terugkeren. Het herlezen kan leiden tot nieuwe inzichten: we leven en merken dat we verder groeien.

Als kluizenaar heeft u veel gewandeld. Wanneer wordt wandelen een oefening in bewustzijn?

Het wandelen is een van de kunsten waarop een kluizenaar zich kan toeleggen. Zoals bij de stille meditatie binnen het zenboeddhisme wisselt men af: zitten (zazen) en wandelen (kinhin). Het wandelen kan zelfs in de kleinste ruimte. Stap voor stap, langzaam het gewicht van het lichaam laten overgaan van de ene voet naar de ander, op het ritme van het in- en uitademen, heel traag en aandachtig. Ook in stad kan men met een zuiver hart en een open aandacht iedere dag dezelfde wandeling doen. Je kent de gevels en de straatstenen misschien al jaren. Maar bewust wandelen zonder enig gepieker in het hoofd, biedt iedere dag nieuwe kansen om nieuwe dingen op te merken. Het is een kunst.

Heeft u een advies voor iedereen die wat meer alleen zijn, en wat meer stilte in zijn of haar leven wil brengen?

Volg je hart. Geen codes of knepen of trucs. Leef echt, onbevangen, stil, adem bewust en verwonder je dag aan dag. Het grote leven passeert door jouw eigen bestaan hier en nu, nooit elders en straks. De innerlijke stilte scheidt nooit iemand van de anderen, maar schept juist een onvermoede gemeenschap.

Karine Hoenderdos schreef voor Flow1-2021 een verhaal over alleen zijn.

