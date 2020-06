Amsterdamse deuren: Lisanne legt ze vast

Lisanne van Marrewijk verwondert zich over het idee van Amsterdamse deuren, en wat er achter ze speelt.

De Amsterdamse Lisanne van Marrewijk wordt blij van mooie deuren. Vooral die met een trapje, een weelderige bloemenstruik en het liefst ook nog een verdwaalde fiets tegen de gevel zijn favoriet.

“Als ik door de stad wandel, kijk ik altijd om me heen. Spreuken, stickers, affiches; haast niks ontgaat me, maar oude huizen met statige voordeuren trekken het meest mijn aandacht. Terwijl ik stop om een foto te maken, fantaseer ik over de bewoners en hoe het zou zijn als ík daar woonde. Het is mijn manier om me te blijven verwonderen.”

