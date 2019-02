Andere zeep

Waterschapsbestuurder Marjan Leijen schrok zich rot van de grote hoeveelheden schadelijke ingrediënten in was- en schoonmaakmiddelen die in het riool terechtkomen. Ze ontwikkelde een alternatief in een fles.

Eerst alleen voor zichzelf, maar er bleek meer vraag te zijn. Haar vloeibare zeep ‘voor de was en voor de poets’ is afbreekbaar en natuurvriendelijk, want de basis is Aleppo- en Marseillezeep (gemaakt van olijfolie). Een douchevariant is in de maak. Te koop in meer dan tien winkels en online.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie Kamer4fotografie