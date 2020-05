Anke zwemt elke ochtend buiten (ook als het nul graden is)

In Flow 4 vertellen schrijvers over hun favoriete plekken. Anke Kranendonk (60) is een waterrat. Haar ochtenden beginnen met een borstcrawl, het liefst in haar favoriete meer Het Wed in De Kennemerduinen.

“Het mooie aan dat meer is dat het er iedere ochtend anders uitziet. De lichtinval, schaduwen, struiken en de kleur van de lucht zijn steeds op een andere manier weer adembenemend. Soms lopen er schapen om de begroeiing in toom te houden. Eentje noem ik het huisschaap omdat die altijd stil blijft staan op het pad om zich te laten aaien.

Sinds drie jaar zwem ik in de winter door, zelfs als het nul graden is. Dan praat ik mezelf wel moed in voordat ik mijn grote teen in het water steek. Al is de beste tactiek niet denken, maar doen.

Op dit moment schrijf ik een verhaal dat zich afspeelt aan een meer, daarom neem ik naast mijn badpak ook elke ochtend een schrijfboekje mee. Ik neem heel bewust in me op wat ik zie en probeer dat meteen te beschrijven. Dat is nog best een uitdaging – in de natuur zie en voel je van alles, maar het is de kunst om dat over te brengen op papier.”