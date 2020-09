Annemieke ontvangt gasten in een oude boerderij in Frankrijk

Annemieke Wit ontvangt met veel plezier gasten in een oude boerderij op een groot terrein in Noord-Frankrijk. Ze vertelt erover in Flow 7.

Wat ben je aan het doen?

“Het maakt me gelukkig dat ik na de stille quarantainetijd weer gasten zie lezen bij de vijver, en kinderen zie spelen in de zandbak. Onze drie hectare grond ligt in the middle of nowhere. Als ik naar buiten ga, sta ik meteen in het groen. Alsof ik mijn eigen vredige bubbel in stap. Mijn dag begint met het afbakken van croissants en brood voor de gasten.”

Hoe kwam je hier terecht?

“Uit nood. Toen mijn vriend Rick en ik elkaar leerden kennen, woonde ik op 25 vierkante meter in Amsterdam. Ik werd ongepland zwanger en daarna nog een keer. We hadden een groter huis nodig, maar konden geen hypotheek krijgen. Rick had dit terrein al om er in vrijheid te kunnen schilderen en timmeren. We zouden er tijdelijk gaan wonen, maar zijn nooit meer weggegaan. Onze zoons Chevy en Tup zijn inmiddels zestien en veertien. Ze zitten op een Franse school en zijn compleet tweetalig.”

Was het buitenleven een droom?

“Nee, ik had het prima naar mijn zin in Amsterdam en vond mijn werk als diëtist in de thuiszorg leuk. Het eerste jaar in Frankrijk was Rick nog veel in Nederland aan het werk, terwijl ik amper Frans sprak en weinig contacten had. Gelukkig kwam mijn buurvrouw me elke week Franse les geven. Na twee jaar hakten we de knoop door: we blijven, maar dan moeten we werk creëren. We verhuisden van het zelfgebouwde ‘kabouterhuisje’ naar de boerderij die Rick intussen opgeknapt had. Al snel kwamen er gasten – vaak met kinderen, zodat onze zoons de hele vakantie vriendjes hadden. We werden er zo blij van. Langzaam breidden we uit.”

En hoe staan jullie er nu voor?

“We hebben het voorseizoen nu gemist, maar houden ons hoofd boven water. Al jaren leven we van weinig. Rick en ik hebben een heel traditionele taakverdeling. Hij doet het onderhoud en maait het gras, ik ontvang de mensen, maak schoon en kook drie keer per week een gezamenlijk diner. Alleen de pizza’s bakken we samen. Ik had dit leven nooit voorspeld, maar heb er geen moment spijt van. Het geeft me veel voldoening om te zien dat mensen dankzij ons tot rust komen.”

Tekst Eva Loesberg Fotografie Anouk de Kleermaeker