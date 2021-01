Astrid & Irene: de laatste Flow van Astrid

Het is nooit óf-óf in het leven, ontdekten we de afgelopen weken. Het is vaak én-én.

Net zoals oud naast nieuw kan bestaan, kan je ergens op verheugen naast verdriet bestaan. Of blij naast slapeloze nachten. Of voorpret naast reflectie. En plannen maken naast herinneringen ophalen. Het is mooi dat die uitersten prima naast elkaar kunnen bewegen. Een soort yin en yang in je hoofd. Kiezen voor het een of het ander hoeft dan ook niet. Je mag het allebei voelen.

En zo is het nu ook een beetje bij ons. Want er ligt een mooi nieuw jaar voor ons. Nieuwe plannen, verheugdingen, heel veel nieuwe Flows en – zoals het er nu naar uitziet – over een paar maanden een iets normaler leven voor ons allemaal. Maar we moeten ook schakelen. Want Flow 1 is het laatste nummer van Astrid.

Vooruitkijken en omkijken

Zoals er voor alles een begin en een eind is, zo is nu voor Astrid het moment gekomen om weer eens verder te kijken in de wereld, na ruim twaalf jaar Flow. Iets waar ze zich al een tijdje op kon verheugen, maar wat ook buikpijn gaf. En dus ja, het kan naast elkaar bestaan: vooruitkijken en omkijken. Een nieuw begin en afscheid nemen.

Een nieuw nummer, een nieuw jaar en een nieuwe fase voor Flow, met voortaan in ons editorial – voorin het blad – Irene in plaats van ons allebei. We kijken terug op een waanzinnig mooi avontuur samen. We gaan verder, los van elkaar, maar allebei vol vertrouwen en nieuwe plannen.

Je vindt Flow 1-2021 nu in onze webshop met onder meer: verhalen over je weg vinden in niet-weten, alleen is ook goed, de comeback van de droogbloem en tools voor thuiswerkers.

Tekst Astrid van der Hulst en Irene Smit Fotografie Danique van Kesteren