Astrid & Irene: de liefde voor papier brengt mensen samen

Toen we in 2013 het eerste Book for Paper Lovers maakten (een tijdschrift zonder tekst, dat uiteindelijk een boek werd), hadden we niet durven dromen dat het zijn weg zou vinden over de hele wereld.

Paper Lovers over de hele wereld

Het boek was bedoeld voor de Nederlandse lezers, maar al snel kwamen er vragen uit Amerika en Engeland: kan het hier ook in de schappen komen? Zo begon het Book for Paper Lovers aan zijn reis. Inmiddels ligt het in huiskamers, schrijfhuisjes, ateliers en workshopruimtes in onder meer Japan en Alaska, Zuid-Amerika en Australië.

En wat we helemaal niet hadden kunnen bedenken, is dat er in verschillende landen craft nights zouden worden georganiseerd rondom het boek. Zo komt er in Rome elk jaar een groep fans bij elkaar om met het nieuwe boek aan de gang te gaan. Want papier geeft rust: het helpt je om je hoofd stil te zetten, maakt je creatief en – ook niet onbelangrijk – het is offline.

Drie thema’s

Voor je ligt weer een kersverse editie van het Book for Paper Lovers, rond de thema’s Time to Slow Down – met briefpapier, kaartjes, vloeipapier en mini-posters, Time to Plan – met notebooks en een kalender, klok, en boekenposter, en Time to Play – met een schriftje om zelf te kaften, stickers voor op je toetsenbord én om mee te puzzelen en nog veel meer.

Zoals altijd werkten we ook voor deze editie samen met een internationaal team van illustratoren. En bij deze ook een shout-out voor vormgever Joyce, managing editor Caroline, drukwerkcollega Ismail, eindredacteuren Ellen en Julia en de rest van het Flow-team. Wat was het weer een enorme puzzel, maar het is gelukt.

Verbinding

Tot slot: papierliefde blijkt te verbinden – juist in deze tijd. Daarom hebben we een aparte Facebook-groep voor alle papierfans: Flow Paper Lovers. Want misschien is het moeilijk om in de huidige omstandigheden fysiek bij elkaar te komen. Zien we je daar? En heb je wensen of opmerkingen voor de volgende editie: laat het ons weten!

Book for Paper Lovers 8 ligt nu in de winkel.