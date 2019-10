Astrid & Irene: wat we eerder hadden willen weten

Voor Flow 7 vroegen we journalisten en illustratoren: ‘Wat had je graag eerder willen weten in je leven?’ In het voorwoord vertellen Astrid en Irene wat zíj liever eerder hadden willen weten. Hier een deel van hun inzichten.

Astrid: vaker iets laten gaan

Wat ik vooral had willen weten is dat niet elk probleem opgelost hoeft te worden. In ieder geval niet door mij. Als een soort moeder Teresa kon ik bij elk probleem denken: o, dat moet ik even oplossen. Voor mezelf, als ik even niet lekker in mijn vel zit. In huis, als er iets stuk is of iets kwijt is. Op het werk, met een ingewikkelde mail of een lastig project. Voor de mensen om me heen, als iemand even vastloopt of in een conflict verzeild is geraakt. Heel vaak voelde het dan meteen als ook mijn probleem, en trok ik de draaiboeken en rampenplannen al uit de kast. Maar dat is niet altijd nodig. Soms lost een probleem zich vanzelf op. Soms is het logischer als iemand anders iets oplost. Soms is het maar even zo, en wordt iets niet opgelost. En dan is dat jammer, maar niet altijd erg. Ook gebeurt het dat anderen (de man des huizes, de puberzonen, de collega) iets oppakken op een manier die niet de mijne is, maar ook dat is prima.

Bij het leven horen problemen, ruzies, tegenslagen, en die kunnen nu eenmaal niet altijd meteen worden opgelost. Van mijn huisgenoot leerde ik het zinnetje: ‘wie is hier de probleemeigenaar?’ Vast iets uit een managementcursus, maar who cares, mij helpt het. En tja, soms ben ík dat gewoon lekker niet.

Irene: een waardevolle truc

De grootste truc die ik heb geleerd en die ik iedereen gun te snappen, is: opmerken! Eigenlijk komen alle lessen die ik afgelopen jaren opdeed hier op neer. Opmerken, dat is de sleutel. Dus voel je je raar, verdrietig of down? Ben je boos, geïrriteerd, bazig, moe? Merk het op. En laat het daarbij. Niet doordenken, analyseren, puzzelen, piekeren, het gevecht aangaan of boos worden op jezelf. Nee, dat helpt dus allemaal niet. Als je het opmerkt – en dat doe je door er simpelweg bij stil te staan, aandacht voor te hebben en tegen jezelf te zeggen: hmm, ik voel me zo – creëer je als het ware afstand tussen je emoties en hoe je erop reageert. Dan hoeft er dus niet automatisch zo’n wirwar te ontstaan van een rottig gevoel en allerlei negatieve gedachten.

Fotografie Danique van Kesteren

