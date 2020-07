Astrid & Irene: “Meer in het nu leven”

Kan het anders? En hoe dan? Daar zochten we in Flow al jaren een antwoord op.

Zo vaak schreven we over dat hectische leven waarin we maar doorgingen op de automatische piloot. Over FOMO (fear of missing out), als we weer eens een timeline vol foto’s hadden van vrienden die leuke dingen aan het doen waren terwijl wij een zo-zo-zondag hadden. Over de stress van de ultieme reisroute uitstippelen in Amerika of Azië.Over ons onvermogen om te stoppen met rennen van werk naar afspraken.

De afgelopen maanden maakten we noodgedwongen andere keuzes, en inmiddels weten we dat er best veel anders kan.We kunnen best vergaderen via schermen. We kunnen best op vakantie in eigen land. We kunnen best net zo blij zijn met een fietstochtje in de natuur in eigen omgeving als met een weekendje Londen. En een avond in de tuin genieten van een zelfgemaakt nieuw recept is misschien wel net zo fijn als een avond naar een foodtruckfestival.

En zo zien we ondanks alle stress, de angst en het verdriet van deze tijd ook dat er iets moois is ontstaan. De automatische piloot is uit en we maken bewustere keuzes. Sinds we twaalf jaar geleden een Mindfulness Based Stress Reduction-training volgden, weten we wat ons dat kan opleveren. We leerden er naar onze automatische reacties en patronen te kijken. Op te merken wat er vanbinnen speelde. Onderscheid te maken tussen gedachtes, emoties en gedrag. Vaker in het nu te blijven in plaats van altijd maar voor- en achteruit te leven.

In Flow 6 vind je – net als in alle nummers – weer veel inzichten die afkomstig zijn uit mindfulness. Zo legt psycholoog en trainer Rob Brandsma uit hoe mindfulness je kan helpen in een onrustige tijd. En vertelt de Amerikaanse klinisch psycholoog Christopher Germer, die gespecialiseerd is in mindfulness en zelfcompassie, hoe het hem lukte aardiger te zijn voor zichzelf.

“The best way to take care of the future is to take care of the present moment,” zei mindfulnessgoeroe Thich Nhat Hanh. En dat gaan we doen deze zomer. In het nu zijn, kijken wat het leven brengt. Tegelijkertijd kijken we heel erg uit naar de dag dat dat ene weer kan, iets wat we zo ontzettend missen. Iets van vroeger, wat écht niet op een andere manier kan: dicht bij een ander zijn, een arm om iemand heen slaan, iemand troosten met een knuffel, iemand begroeten met een zoen, iemand aanraken. In het hier en nu.

P.S. Het eerste Flow Bookazine over mindfulness ligt in de winkel. En in september starten we met een online training, zie Flowmagazine.nl/mindfulnesscursus.

Fotografie Danique van Kesteren