Astrid & Irene: papierliefde

Laatst vroegen we ons af: waarom worden wij nou eigenlijk zo gelukkig van papier? Het komt vooral omdat er zo veel fijne herinneringen aan kleven. Het briefje op de lagere school van de knapste jongen uit de klas, Richard, die ‘I luv you’ schreef (Irene), een in eigen beheer gemaakte familiekrant (oplage drie stuks), getypt op een oude typemachine (Astrid), de brief in de blauwe luchtpostenvelop van kersverse Franse campingvriendin Fabienne in 1981 (Irene), de zelfgemaakte boekjes als cadeau voor als je ouders jarig waren (Astrid), de agenda’s die we volplakten met onze idolen (allebei)… Allemaal van papier.

We waren weleens bang dat de liefde voor papier in dit nieuwe digitale leven zou verdwijnen, en niemand meer de lol zou snappen van een leeg notebook. Dat je daar een soort voorjaarskriebels van kunt krijgen. Of dat je heel gelukkig kunt worden als je een zaterdagkrant op de mat hoort ploffen. En dat het zo fijn ruikt en voelt als er een nieuwe Flow van de drukker komt. Maar inmiddels weten we dat we ons helemaal geen zorgen hoeven te maken. Papier heeft zichzelf opnieuw uitgevonden en onmisbaar gemaakt.

Hoe bijzonder is het dat het gewoon een andere rol is gaan spelen. Ooit was het toch een best gewoon gebruiksvoorwerp, nu is het zo veel meer. Papier staat voor vertragen, voor rust, voor je aandacht kunnen richten, voor betrouwbaar. Alle nieuwe onderzoeken maken ons weer hoopvol. Zo blijkt uit een onderzoek van WeTransfer over creativiteit dat veertig procent van de ondervraagden zijn ideeën het liefst opschrijft in een notebook in plaats van ze digitaal op te slaan. In een ander onderzoek zeiden de ondervraagden dat ze iets veel beter kunnen onthouden als ze het van papier lezen.

Wij zijn en blijven paper lovers. Ons kun je wakker maken voor een handgeschreven brief, een knisperend vers notebook, een doosje briefpapier of een labeltje aan een touwtje. Maar ook een pagina met een mooie illustratie, die we uitscheuren en ophangen. Wij blijven ervan genieten: hoe het ruikt, hoe het voelt, hoe het altijd een cadeautje is voor jezelf. En inmiddels ook hoe het je helpt met vertragen. Voor ons is papier het nieuwe yoga!

Fotografie Danique van Kesteren